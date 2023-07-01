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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تفاجئ المستخدمين بموبايل جبار للفئة المتوسطة والشباب

هاتف وان بلس القادم
هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord 3

تعتزم شركة “وان بلس” الصينية إطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة للفئة المتوسطة والشباب، تحت اسم OnePlus Nord 3، حيث من المقرر أن تعلن الشركة عنه في 5 يوليو القادم، وقد كشفت الشركة بالفعل عن تصميم الهاتف مع عدد من المواصفات الجبارة. 

وبحسب موقع GSMArena، فإن شركة “وان بلس” قامت بمشاركة صورة هاتفها القادم OnePlus Nord 3 على موقعها الرسمي على الإنترنت، كما أعلنت أن الكاميرا الأساسية لـ Nord 3 ستستخدم مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وبها خاصية OIS. 

وسيأتي هاتف “وان بلس OnePlus Nord 3” بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  AMOLED قياس 6.74 بوصة، مع جودة 1.5K ودقة 2772 × 1240 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وحماية قوية مع زجاج Corning's Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الأخضر والرمادي. 

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord 3 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر من شركة سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل  مع ميزة  OIS، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Nord 3  بمعالج من نوع Snapdragon 782G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord 3 على بطارية كبيرة سعة 4500 أو 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، كما سيحصل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 . 

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