محافظ أسيوط يشهد احتفالية فرع الثقافة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو والتي اقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتورة الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و محافظ الاقليم .. وذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الادارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمراة بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الفتوى والإعلام الديني بالأزهر الشريف وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط للاقباط الارثوذوكس ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وعيون ابراهيم رئيس حى غرب وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من الأدباء والفنانيين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وبعض الصحفيين والاعلاميين .



بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ثم بعض الفقرات الغنائية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى وبعض الفنانيين الشباب.



وأكد محافظ أسيوط -خلال كلمته - أن ثورة 30 يونيو جاءت لتسطر فصلا جديداً فى التاريخ المصرى المليء بالتحديات فهي تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر ،مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى العبور بالبلاد إلى مرحلة الأمن والأمان والتعمير والبناء في كل المجالات ليسطر ملحمة يشهد بها العالم كله ، موضحًا أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية لافتًا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التي ساهمت فى تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق كما تبنت القيادة السياسية العديد من المبادرات التي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق مستوى معيشة أفضل وتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري.



كان محافظ أسيوط قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات وأن يحفظ مصر وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخا كما توجه لأبناء المحافظة بخالص التهنئة مطالبا بأن نستمر جميعا يدًا واحدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل النهوض بالدولة وأملاً فى غد أفضل للأجيال القادمة.

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