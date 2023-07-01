بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللى أمبير.. أرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل 

يعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية واحدا من أفضل هواتف شركة سامسونج للشباب، خصوصا أن يتوافر بسعر مناسب للغاية مع إمكانات متميزة للشاشة وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية كبيرة 5000 مللى أمبير مع معالج جيد.

ويمكن لراغبي شراء الهواتف الذكية بسعر رخيص من سامسونج شراء هاتف Galaxy A13 في العيد بسعر يناسب قدراتهم حيث يتوفر الهاتف ضمن فئة 5 آلاف جنيه، وهو سعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و980 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 ، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 ، بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.