اليوم 15 رحلة.. انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم 15 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك مع بداية انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج.

وتنقل مصر للطيران، الحجاج من مطاري جدة والمدينة، بواقع 10رحلات جدة - القاهرة و5 رحلات المدينة - القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وتطلق مصر للطيران جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد و الترانزيت.

وتبدأ مصر للطيران في تسير رحلات خاصة لعودة حجاج دولة فلسطين اعتبارا من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023 ، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.