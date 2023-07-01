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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مراكز شباب الشرقية تواصل استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية خلال العيد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية استغلال أيام العطلات والأجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

محافظ الشرقية: استغلال مراكز الشباب والنوادي خلال العطلات والإجازات الرسمية

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الأضحي المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار أيام عيد الأضحي المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

استثمار أوقات فراغهم الإجازات الرسمية الأنشطة الرياضية والثقافية الانشطة الرياضية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة

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