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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل إجرام.. سقوط مجرم بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات في القاهرة

المضبوطات
المضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي مجرم شديد الخطورة وبحوزته سلاح ومخدرات ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق. 

وتمكنت الأجهزة  من ضبط أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى" حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسلحة نارية القاهرة امن القاهرة سرقة مباحث القاهرة قضايا مخدرات مخدرات مديرية أمن القاهرة

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