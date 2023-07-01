ضبط 6 آلاف قضية تسول خلال شهر يونيو

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2023) عن ضبط عدد (6000) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2023) عن ضبط عدد (6000) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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