مشهد مهيب لضيوف الرحمن في المسجد الحرام مع نهاية موسم الحج.. فيديو

وثق المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مشهدا مهيبا لأفواج لضيوف في المسجد الحرام تزامنًا مع انتهاء موسم الحج.

وعادت أعداد الحجيج هذا العام إلى ما قبل أزمة انتشار "كوفيد-19"، حيث سبق وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد الحجاج بلغ مليونًا و845 ألفًا من أكثر من 150 دولة من بينهم نحو 185 ألفًا من داخل المملكة.



وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، نجاح موسم الحج صحيًّا، وخلوه من أي أوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الصحة فهد الجلاجل تأكيده نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوّه من أي تفشّيات أو مهددات على الصحة العامة.

وأرجع الوزير نجاح الخطط إلى "التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر، والتميز في إدارة الحشود والاستعداد لأي طارئ".

وأضاف أن المنظومة الصحية جهزت 354 منشأة صحية، شارك في تقديم الخدمات بها أكثر من 36 ألف طبيب وممارس صحي مدعومين بـ 7600 متطوع.

وهنأ عدد من قادة الدول العربية والإسلامية والمسؤولين، المملكة العربية السعودية، بنجاح موسم الحج لهذا العام.