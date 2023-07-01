بالأحمر الناري.. بسنت شوقي في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي مرتدية فستان بالأحمر الناري، تاركة خصلات شعرها منسدلة، مع ميك أب رقيق علي وجهها.

وعلم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.

ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عدد من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

في الوقت نفسه يستعد محمد فراج لعرض فيلمه الجديد “فوي فوي"، شهر يوليو المقبل، ومن ناحية اخري يستأنف محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.