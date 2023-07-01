بسبب إلقاء المولوتوف على حفل زفاف.. إصابة شخص بإحدى قاعات الأفراح بالدقهلية

شهدت إحدى قاعات الأفراح بمدينة المنصورة، القاء زجاجات مولوتوف عليها أثناء زفاف نجل تاجر أسماك شهير، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بحروق متنوعة كما حدث تلف بقاعة الأفراح.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة حول قيام مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف على حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بالمنصورة وإصابة أحد الأشخاص بحروق متنوعة.

انتقل ضباط مباحث وحدة مباحث قسم أول المنصورة، إلى المكان وبالفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف مشتعلة بقاعة "اسكتش" للأفراح علي الطريق السريع، وذلك أثناء فرح نجل تاجر أسماك شهير بالمنصورة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بحروق خطيرة متنوعة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بالإضافة إلى تلف جزء من القاعة نتيجة اشتعال النيران فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتفريغ الكاميرات لتحديد مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .