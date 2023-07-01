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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«هاني» أول حالة ولادة طبيعية بمستشفى الطور المُصغر بجنوب سيناء

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية ولادة طبيعية لسيدة بمستشفى الطور المُصغر، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم افتتاحها قريبًا لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الفريق الطبي بمستشفى الطور المُصغر قام بإجراء عملية الولادة الطبيعية للسيدة، ورُزقت بمولود أطلقت عليه "هاني"، ولفتت الهيئة إلى أن المستشفى مجهزة بغرف عمليات لإجراء الولادة الطبيعية وحضانة للأطفال المبتسرين، ومؤكدة أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مستشفى الطور المُصغر هي أول نموذج لمستشفى مُصغر في مصر، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتقدم العديد من الخدمات والرعاية الصحية بأعلى جودة، ومشيرًا إلى أنها تمثل إضافة كبيرة في خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات

وأكد السبكي، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضع نُصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وتابع: أن مستشفى الطور المُصغر تضم 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و 4 أسرّة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، فضلًا عن أن المستشفى كانت الأولى من نوعها بمصر في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية الهامة "مؤتمر المناخ COP27".

الصحية مستشفى الطور التامين الصحي الشامل مولود جنوب سيناء

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