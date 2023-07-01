إجراءات قانونية لمعاقبته.. بيان عاجل من هيئة الأنفاق حول واقعة جزار المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

استنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع احد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وافادت الهيئة بانه تم الكشف علي العامود ولا يوجد به اي اضرار، موضحة أنها قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وقدمت الهيئة القومية للأنفاق الشكر، للمواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر التي هي ملك للشعب المصري العظيم.