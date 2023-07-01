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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريق طبي مصري ينجح في غلق ثقب بالأمعاء على بعد متر من المعدة باستخدام منظار

صدى البلد

استقبلت وحدة المناظير المتطورة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي مريضة تبلغ من العمر ٣٢ عاما، تعانى من  براز مدمم وانخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم، وقام فريق طبي بقيادة د. هاني أبو طالب ود. أحمد عبده استشاريين مناظير الجهاز الهضمي بالتعامل مع الحالة وعمل منظار أمعاء دقيقة ثنائي البالون طارئ، وتبين وجود وحمات دموية كبيرة بالأمعاء الدقيقة، وأثناء  التعامل مع النزيف بكى أرجون لوحظ ثقب بالأمعاء الدقيقة على بعد ١ متر من المعدة، واتخذ الفريق الطبى القرار بسرعة التعامل معه عن طريق المنظار بدون الحاجة إلى تدخل جراحى، منعا لتدهور الحالة، وتم تحسن وخروج الحالة بعد وضعها تحت الملاحظه لمده ٧٢ ساعه دون الحاجه لأى تدخل جراحى.

وصرح الفريق الطبى أن هذه التقنية تعتبر بمثابة انجاز طبى يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة فى غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقة الاثنى عشر قبل ذلك فى أي ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها فى مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافى إلى انقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحى.

وأكد أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الهيئة تحرص دوما على توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية بكافة وحداتها لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، استنادا إلى وجود كوادر طبية مؤهلة للتعامل مثل هذه التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفاده القصوى منها.

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