بحمام السباحة .. رونالدو يستمتع بإجازته رفقة أولاده

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، صورة من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رونالدو برفقه ابنائه، وهو في حمام السباحة، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

هل انفصل كريستيانو وجورجينا؟

انتشرت بعض الأخبار عن أزمة حدثت بين رونالدو وجورجينا، لأن لاعب النصر سئم من زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهما من خلال حضورهما عرضا تقديميا لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد "المياه القلوية المعبأة في زجاجات".