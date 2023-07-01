اليوم .. كوكب عطارد في الاقتران الشمسي العلوي

يمر كوكب عطارد اليوم السبت، بالقرب من الشمس في السماء بالجانب البعيد من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض عند الساعة 08:12 صباحا بتوقيت مكة (05:12 صباحا بتوقيت جرينتش) في ظاهرة تسمى الاقتران العلوي .

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يحدث هذا مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (116 يومًا) ، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء الصباح وانتقاله إلى سماء المساء خلال الأسابيع القليلة القادمة.

عند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد عطارد حوالي درجة فقط من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.

عطارد سيكون بعيدًا عن الأرض في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في الاتجاه المعاكس تمامًا بالنسبة للأرض في النظام الشمسي وسيكون على مسافة 1.33 وحدة فلكية (198,965,168 كيلومتر) من كوكبنا مما يجعله يبدو صغيرًا وبعيدًا جدًا ولو أمكن رصده فسيبلغ قطره 5.1 ثانية قوسية ، بينما يظهر قرصه مضاء تمامًا.

إن حدث الاقتران الشمسي لا يمكن رصده بالعين المجردة أو التلسكوبات الأرضية، الا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو الفضائي يمكن مشاهدة ومتابعة ذلك كما يظهر في الصورة.

بالنسبة للخطوط الأفقية على جانبي كوكب عطارد في صور سوهو هي تشوه ناتج عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD المخصصة للتصوير على متن المرصد ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أكبر مع كوكب الزهرة .