ينافس Galaxy S23 بسعر أرخص.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهاتف سامسونج الشبابي

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإعادة تشكيلة هواتف الفئة المميزة FE للسوق قريبًا مع طرح هاتف Galaxy S23 FE ، الذي يعد أرخص هاتف شبابي قادم من الشركة والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23، وكشفت التسريبات عن حصول الهاتف بالفعل على عدد كبير من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 FE ظهر بالفعل في قائمة وكالة 3C الصينية، كما تم إدراج الهاتف مع معرف SM-S7110 كرقم للطراز، كما أنه من المقرر أن يدعم سرعات شحن تصل إلى 25 وات كما كان متوقعًا سابقًا.



واستنادًا إلى أحدث التسريبات ، سيوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE شاشة قياس 6.57 بوصة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE معالج من نوع Exynos 2200 من تصنيع شركة سامسونج، كما سيوفر ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت.