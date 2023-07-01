في مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع نظيره السعودي

قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بإجراء محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



وتناول الجانبان في المحادثات موضوع الاجتماع الاستثنائي، لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي من المقرر عقده في مدينة جدة غداً الأحد، لبحث مسألة حادث إحراق القرآن الكريم في عاصمة السويد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام تركية فإن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا مكافحة الإسلاموفوبيا وسبل التعاون في القضايا الإقليمية.

وأقدم اللاجئ العراقي يدعى سلوان موميكا، في أول أيام عيد الاضحى على حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم، بموافقة السلطات.

ونقل الإعلام التركي عن مصادر قولها إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية سيعقد للمشاركة المفتوحة، وسيحضره الممثلون الدائمون لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسيحضر الاجتماع دول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تضم تركيا والمملكة العربية السعودية وغامبيا وباكستان وموريتانيا والكاميرون، ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه الأعمال الدنيئة التي تستهدف القرآن الكريم وتوحيد موقف مشترك ضد هذا الفعل.