تحذير عاجل لجميع مستخدمي آبل .. تفاصيل

جددت شركة آبل تحذيرها للمستخدمين، وذلك بشأن إيقاف خدمة الصور My Photo Stream بشكل نهائي في 26 يوليو الحالي، حيث تعمل الخدمة على تخزين الصور التي تم التقاطها تلقائيا في آخر 30 يومًا.

وبحسب صحيفة New York Post فإن خدمة حفظ الصور My Photo Stream قد توقفت بالفعل عن تحميل اللقطات في 26 يونيو الماضي، إلا أنه سيتم حذف كل شيء في الألبوم الخاص بالمستخدمين على الخدمة في 26 يوليو بشكل نهائي.



ومع ذلك ، فإن أي صور تم تحميلها إلى خدمة My Photo Stream قبل 26 يونيو ستبقى في iCloud لمدة 30 يومًا من تاريخ التحميل وستكون متاحة على الأجهزة التي يتم فيها تمكين My Photo Stream.

ولضمان عدم فقد أي صور ، انتقل إلى ألبوم My Photo Stream في ألبوم الكاميرا واحفظ صورك على جهازك أو على iCloud.

وقالت شركة آبل في صفحة الدعم الخاصة بها “الصور الموجودة في My Photo Stream مخزنة بالفعل على واحد على الأقل من أجهزتك ، طالما أن الجهاز يحتوي على نسخ أصلية، فلن تفقد أي صور كجزء من هذه العملية”.

وأضافت الشركة أنه إذا لم تكن الصورة التي تريدها" في مكتبتك بالفعل على هاتف آيفون أو جهاز آيباد iPad أو جهاز ماك Mac ، فيجب التأكد من الحفظ في مكتبتك على هذا الجهاز. "

ويعد السبب الرئيسي الذي دفع آبل إلى أخذ هذا القرار هو عدم قدرة المستخدمين على حفظ الصور بدقة كاملة، حيث يعد هذا التدهور في الجودة أحد أسباب ابتعاد آبل عن الخدمة وانتقالها إلى iCloud Photos في عام 2015.

وتبلغ تكلفة خدمة iCloud حوالي 99 سنتًا مقابل 50 جيجابايت من التخزين ، و 2.99 دولارًا مقابل 200 جيجابايت، و 9.99 دولارًا مقابل 2 تيرابايت، وبدلاً من ذلك ، يوصي خبراء مستخدمي آبل بنسخ صورهم احتياطيًا على تطبيق Amazon Photos أو من خلال حسابات Google جوجل الخاصة بهم.