بالصور.. حكيم يتألق مع جمهوره في حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

أحيا النجم حكيم، حفلا فنيا استثنائيا في الساحل الشمالي، حيث انسجم الجمهور مع حكيم كالعادة، في أولى حفلات الساحل، وتم رفع شعار كامل العدد.

وقدم النجم حكيم، مجموعة متنوعة من أغنياته، تخللتها الاستعراضات في (sky20)، وتفاعل الجمهور مع أغاني حكيم ورقصاته طوال الحفل.

جدير بالذكر، أن حكيم طرح أغنية (حبايبنا) ليلة العيد، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد (الكبير)، الذي يضم 10 أغاني متنوعة، تطرح بشكل “سنجل” خلال شهور الصيف.

ويعد حكيم حالة خاصة في الغناء الشعبي العربي، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما في تاريخ الطرب الشعبي.

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي

حكيم يتألق مع جمهوره فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالي