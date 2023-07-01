عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل في مرسى مطروح .. صور

رئيس المصرية للمطارات
رئيس المصرية للمطارات

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات.

وخلال الزيارة قام منصور بالمرور على منطقة الاجراءات بصالات السفر و الوصول، ورافقه خلال الجولة الطيار/ أشرف  السيد مدير المطار و مديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

جدير بالذكر ان مطار مرسى مطروح الدولي يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل و إقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا و التشيك و غيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه قدم "منصور"، الشكر للعاملين على الاداء و المجهود المبذول بالمطار و وجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب و تقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران و السائحين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ