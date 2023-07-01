رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل في مرسى مطروح .. صور

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات.

وخلال الزيارة قام منصور بالمرور على منطقة الاجراءات بصالات السفر و الوصول، ورافقه خلال الجولة الطيار/ أشرف السيد مدير المطار و مديري الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

جدير بالذكر ان مطار مرسى مطروح الدولي يشهد هذا الموسم الصيفي زيادة ملحوظة في أعداد التشغيل و إقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا،صربيا و التشيك و غيرها من الوجهات التي يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه قدم "منصور"، الشكر للعاملين على الاداء و المجهود المبذول بالمطار و وجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الاجراءات للركاب و تقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران و السائحين.