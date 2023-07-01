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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيقولا معوض: الجمهور اتعلق بشخصيات مسلسل الثمن .. فيديو

نيكولا معوض
نيكولا معوض

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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تحدث نيقولا معوض عن كواليس دوره في مسلسل الثمن، قائلا:"  عندما قرأت ورق المسلسل شعرت أن المسلسل سوف ينجح لأنه به مقومات نجاح أي عمل ".

قال نيقولا معوض:"  الجمهور أتعلق بشخصيات مسلسل الثمن والمسلسل مكون من حوالي 90 حلقة والناس عاشت مع أحداث المسلسل بشكل كبير ".

أضاف نيقولا معوض :"  مسلسل الثمن به تنوع كبير في الشخصيات وهناك قصص مختلفة داخل المسلسل ".

 وتابع نيقولا معوض:" شخصية كرم التي أؤديها في النسخة التركية من مسلسل الثمن لا تموت لكن في مسلسل الثمن شخصية كرم ماتت ".

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