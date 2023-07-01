نيقولا معوض: الجمهور اتعلق بشخصيات مسلسل الثمن .. فيديو

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

تحدث نيقولا معوض عن كواليس دوره في مسلسل الثمن، قائلا:" عندما قرأت ورق المسلسل شعرت أن المسلسل سوف ينجح لأنه به مقومات نجاح أي عمل ".

قال نيقولا معوض:" الجمهور أتعلق بشخصيات مسلسل الثمن والمسلسل مكون من حوالي 90 حلقة والناس عاشت مع أحداث المسلسل بشكل كبير ".

أضاف نيقولا معوض :" مسلسل الثمن به تنوع كبير في الشخصيات وهناك قصص مختلفة داخل المسلسل ".

وتابع نيقولا معوض:" شخصية كرم التي أؤديها في النسخة التركية من مسلسل الثمن لا تموت لكن في مسلسل الثمن شخصية كرم ماتت ".