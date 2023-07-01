فيتش : سكان مصر وتحضّرها المتزايد يجعلها سوقًا استثماريًا رئيسيًا لتجار التجزئة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان قالوا بشأن تقرير وكالة فيتش عن مصر.

وأشار الانفوجراف أن تقرير وكالة "فيتش" في مايو 2023، أكد أن مصر أصبحت متحضرة بشكل متزايد، مما يدعم زيادة ظهور أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، ويرجع ذلك إلى عدد السكان الضخم.

وأوضح أن هذا يجعل مصر واحدة من كبرى قواعد المستهلكين في المنطقة، مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، كما يجعل عدد سكان الدولة الكبير من مصر سوقًا استثماريًا رئيسيًا للعديد من تجار التجزئة.



وتابع ان شعبية مصر توفر بين السياح فرصًا لقطاعات الخدمات والضيافة على المدى المتوسط، إلى جانب أن الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أدت إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية.