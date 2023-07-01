عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو

لمياء فهمي عبد الحميد
لمياء فهمي عبد الحميد

نفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، ما تردد من شائعات حول إصابتها بالسرطان، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وقالت لمياء فهمي عبد الحميد، إنها أجرت عمليتي استئصال الزائدة الدودية وتكميم المعدة، لافتة إلى أنها ستعود للساحة الإعلامية مجددًا. 

وأوضحت لمياء فهمي عبد الحميد، أنها بعد تعرضها للوعكة الصحية الأخيرة اكتشفت إصابتها بالزائدة الدودية والغدة الصماء والضغط، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تكميم المعدة بعد فشلها في إنقاص وزنها.  

 

لمياء فهمي عبد الحميد وشائعة وفاتها

وفي شهر ديسمبر 2022، نشرت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه عن الشائعات التى تتردد حول وفاتها واصابتها بالسرطان.

وقالت لمياء فهمى عبد الحميد: “أنا بخير ولا صحة لتلك الشائعات”.

وأضافت لمياء فهمي عبد الحميد: “أنا بطمن الناس عليا بعد الشائعات السخيفة اللي انتشرت عن وفاتي نتيجة مرض السرطان، وقولتوا قبل كدا عندي سرطان وطلعت في فيديو ورديت لكن ليه بتموتوني؟ ليه تقولوا نهاية الإعلامية لمياء فهمي؟ أنا عملتلكم إيه ولا جوزي عمل لكم إيه؟”.

وواصلت لمياء فهمي: “اتقوا ربنا أنتوا خضيتوا الناس عليا وأنا نفسي اتخضيت ومقدرتش أسمع باقي الكلام عن وفاتي ولا أقرأ المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي، وخليتوا قرايبي يعيطوا عليا وأهلي يقلقوا، الكلام صعب جدًا دلوقتي لما أموت بجد محدش هيصدق وهيفتكروا شائعة، الله يسامحكم مفيش بني آدم عنده ذرة إحساس وإنسانية يقول كدا، فوضت أمري لله”.

وكشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، عن موعد عودتها لتقديم برنامجها مرة أخرى، بعد أن تعرضت لوعكة صحية شديدة.

وكتبت لمياء فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: “الحمد لله وحشتوني جدًا، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا وكلمتني وجاتلي، ربنا يخليكم ليا.. وانتظروني غدا إن شاء الله في برنامج الدنيا بخير على الحياة”.

لمياء فهمي عبد الحميد الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد فهمي عبد الحميد أخبار لمياء فهمي عبد الحميد برنامج لمياء فهمي عبد الحميد صور لمياء فهمي عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

صراع الرؤساء والأغنياء| “خناقة” بين زيلينسكي وإيلون ماسك على تويتر.. والسبب "فولو"

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

موضوعات متعلقة

«البعبع» .. جان رامز يحتل تريند تويتر بعد أيام من طرح الفيلم

في ذكراه.. قصة مواجهة وحيد حامد لـ الإخوان وقت سلطتهم

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

أسمته «راشد».. ديانا كرزون تضع مولودها الثاني

إلهام شاهين: 30 يونيو يوم تاريخي في حياة المصريين

تستعد لتصوير عمل عربي كبير.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة من دبي

إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي

مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد

ترشيحاتنا

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

كلها هتكون بـ ChatGPT.. هونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

سعر خيالي للعربية .. درة تظهر في سيارة رولز رويس | صور

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 355 استفسارا و143 شكوى خلال إجازة العيد

موجة من إلغاء الحجوزات .. مقتل الشاب نائل يضرب قطاع السياحة في فرنسا

وسط حالة من الحزن.. الفنان حلمي عبدالباقي يتلقي العزاء في شقيقته بالشرقية|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ