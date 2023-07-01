الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو

نفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، ما تردد من شائعات حول إصابتها بالسرطان، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وقالت لمياء فهمي عبد الحميد، إنها أجرت عمليتي استئصال الزائدة الدودية وتكميم المعدة، لافتة إلى أنها ستعود للساحة الإعلامية مجددًا.

وأوضحت لمياء فهمي عبد الحميد، أنها بعد تعرضها للوعكة الصحية الأخيرة اكتشفت إصابتها بالزائدة الدودية والغدة الصماء والضغط، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تكميم المعدة بعد فشلها في إنقاص وزنها.

لمياء فهمي عبد الحميد وشائعة وفاتها

وفي شهر ديسمبر 2022، نشرت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه عن الشائعات التى تتردد حول وفاتها واصابتها بالسرطان.

وقالت لمياء فهمى عبد الحميد: “أنا بخير ولا صحة لتلك الشائعات”.

وأضافت لمياء فهمي عبد الحميد: “أنا بطمن الناس عليا بعد الشائعات السخيفة اللي انتشرت عن وفاتي نتيجة مرض السرطان، وقولتوا قبل كدا عندي سرطان وطلعت في فيديو ورديت لكن ليه بتموتوني؟ ليه تقولوا نهاية الإعلامية لمياء فهمي؟ أنا عملتلكم إيه ولا جوزي عمل لكم إيه؟”.

وواصلت لمياء فهمي: “اتقوا ربنا أنتوا خضيتوا الناس عليا وأنا نفسي اتخضيت ومقدرتش أسمع باقي الكلام عن وفاتي ولا أقرأ المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي، وخليتوا قرايبي يعيطوا عليا وأهلي يقلقوا، الكلام صعب جدًا دلوقتي لما أموت بجد محدش هيصدق وهيفتكروا شائعة، الله يسامحكم مفيش بني آدم عنده ذرة إحساس وإنسانية يقول كدا، فوضت أمري لله”.

وكشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، عن موعد عودتها لتقديم برنامجها مرة أخرى، بعد أن تعرضت لوعكة صحية شديدة.

وكتبت لمياء فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: “الحمد لله وحشتوني جدًا، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا وكلمتني وجاتلي، ربنا يخليكم ليا.. وانتظروني غدا إن شاء الله في برنامج الدنيا بخير على الحياة”.