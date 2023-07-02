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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالها عن رقم 12.. أسرار عن زيجات غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

علم صدى البلد أن الانفصال تم رسميا بين الفنانة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين .

وقرر الثنائي الانفصال رغم  ظهورهما منذ فترة قريبة في إحدى الرحلات خارج مصر.

غادة عبد الرازق تنهي الزيجة رقم 12

وأنهت غادة عبد الرازق الزيجة الـ12 بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التى عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا الذي تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.

تفاصيل زيجات غادة عبد الرازق

وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد صرحت بتفاصيل زيجاتها من قبل والتى تخطت الـ11 حيث أكدت غادة فى تصريحات تليفزونية أن أو زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي فى عمر الـ17 عاما واستمرت هذا الزواج لأكثر من 7 سنوات أنجبت وقتها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.


أما الزيجة الثانية كانت من رجل أعمال بورسعيدي ولم يستمر هذا الزواج كثيرا، حيث صرحت غادة عبد الرازق فى أحد اللقاءات التليفزيونية أنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهما حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تعتبره فى منزله والدها وليس زوج لذلك قررت الانفصال عنه.


كما اعترفت غادة عبد الرازق أنها تزوجت من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 واستمر الزواج أقل من عام وانفصلا مع بداية عام 2002 وكانت سبب هذا الطلاق هو الغيرة كما أكد المقربون من غادة وقتها.

طلاق غادة من وليد التابعى بعد إنتاج فيلمين

 

وأيضا من الزيجات التى استمرت فترة ليست بالقليلة لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التابعى والذى أنتج لها خلال هذه الفترة فيلمين الأول 90 دقيقة وأزمة شرف، وحدث الانفصال بينهما عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

 

طلاق غادة عبد الرازق ومحمد فودة

 

كما تزوجت أيضا غادة عبد الرازق من الصحفي محمد فودة وصرحت غادة فى أحد اللقاءات التليفزيونية لها بأنها كانت هناك قصة حب كبيرة بينها وبين فودة إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة، على حد قولها.


الزيجة رقم 12


وعلى الرغم من تفاصيل كل هذه الزيجات إلا أن غادة عبد الرازق فاجأت جمهورها أيضا فى واحدة من اللقاءات التى تحدثت فيها عن حياتها الشخصية وأكدت أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة ، وبعدها أعلنت زواجها من مدير التصوير هشام زنيتا لتكون الزيجة رقم 12 ولم تستمر إلا عامان ونصف فقط.

 

النجمة غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها تصوير مسلسل خلافات بينهما رجل الأعمال السعودي سلطانة المعز محمد فودة

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