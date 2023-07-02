تحت شعار كامل العدد.. مصطفى كامل يحيي حفلا في الساحل الشمالي

أحيا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أول حفلاته بالساحل الشمالي في موسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد.

وحرص كامل على تقديم عددا كبيرا من أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



تنعقد الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الموسيقية، يوم 1 أغسطس المقبل، لانتخابات النقابة العامة ومجلس إدارتها، من التاسعة صباح ذلك اليوم، وحتى الخامسة مساء.

وجّه الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- أعضاء الجمعية العمومية المسددين الاشتراك لعام 2022-2026، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، لانتخاب نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

مقرات التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، يوم 1 أغسطس المقبل، في نادى نقابة المهن التمثيلية - شارع البحر الأعظم - الجيزة، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا، الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط ،الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).

فتح باب الترشح

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، فتح باب الترشح للانتخابات بمقر النقابة العامة ٢ شارع شريف - عابدين، ليتقدم المرشحين بأوراقهم اعتبارا من يوم الأحد 11 يونيو، وحتى يوم الثلاثاء 13 يونيو.