رمضان المقبل.. نيقولا معوض: أؤدي شخصية عمر الخيام في مسلسل الحشاشين

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشف نيقولا معوض كواليس مشاركته في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلا:" اتعرض عليا المسلسل العام الماضي واعتذرت وكنت متضايق لإنني كنت مرتبطا بتصوير مسلسل الثمن في تركيا ".

وقال نيقولا معوض:" المسلسل أتأجل وكلموني تاني عشان الدور ووافقت على الفور ".

وأضاف نيقولا معوض:" مسلسل الحشاشين قصة جيدة والكاتب هو عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وهناك كافة مقومات النجاح ".

وتابع نيقولا معوض:" أؤدي شخصية عمر الخيام في مسلسل الحشاشين"، مضيفا:" عمر الخيام كان شاعرا ورومانسيا وذي عقلية مهمة".