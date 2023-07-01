نيقولا معوض: كنت بقعد عند بقال في الزمالك عشان أتعلم اللهجة المصرية

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال نيقولا معوض:" أول مسلسل عرفني بالجمهور المصري، هو مسلسل ونوس، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني".

وأضاف نيقولا معوض: "اتعلمت أتكلم باللهجة المصرية، قبل مسلسل ونوس بـ 3 أسابيع"، مضيفا: "تحدثت مع المخرج شادي الفخراني، وقلت له مش هعرف أعمل الدور ده؛ لأني لسه جاي مصر".

وتابع نيقولا معوض: "كنت بقعد عند بقال تحت بيتي في الزمالك؛ عشان أتعود على اللهجة المصرية، لما بدأت العمل في مصر".



وواصل نيقولا معوض: "أنا بسمع أغاني مصرية، وبحب عمرو دياب من زمان".