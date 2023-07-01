نيقولا معوض: شاركت في فيلمين تم عرضهما بالسينما الأمريكية

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشف نيقولا معوض كيفية وصوله للسينما الأمريكية، :" شاركت في فيلمين عالميين تم عرضهم في السينما الامريكية ".

وقال نيقولا معوض:" شاركت في فيلم يتم عرضه حاليا في السينما الأمريكية والفيلم يحقق نجاحا مبهرا".

وأضاف نيقولا معوض:" كان نفسي أمثل في فرنسا وهذا الامر كان طموح لي منذ سنوات طويلة".

وتابع نيقولا معوض:" قمت بإجراء تجربة أداء للأفلام التي شاركت فيها بأمريكا ووافقوا على مشاركتي في الفيلم ".