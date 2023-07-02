جيش الاحتلال: سقوط شظايا صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سقوط شظايا صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا في منطقة رهط جنوب غرب الخليل دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

ورجّحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن يكون الصاروخ قد أطلق من المضادات السورية نحو الطائرات الإسرائيلية التي كانت تغير على مواقع سورية، ووصل إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سقطت أجزاء منه في مدينة رهط جنوب إسرائيل.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف حمص، وأسقطت معظمها، فيما أعلنت إسرائيل سقوط صاروخ سوري داخل أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص" وسط البلاد.

وأوضح المصدر العسكري أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص"، مشيراً إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات" بحسب "سانا".