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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب المنتخب الأولمبي.. أهم صفقة يتمنى الأهلي حسمها خلال الموسم

صدى البلد

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: أهم صفقة للاعب مصري يتمني الأهلي أن يعقدها هي إبراهيم عادل جناح فيوتشر ونجم منتخب الشباب.

يذكر أن إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي ورجل مباراة مصر ومالى وصاحب هدف الفوز للفراعنة، قال إن عبور مالى يمثل عنق زجاجة وهو مجرد بداية للحفاظ الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة الجارية فى المغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس 2024 .

 

وتابع إبراهيم عادل الحائز على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالى بعدما فاز بها فى لقاء النيجر السابق: نهدى الفوز للجمهور المصري العظيم ونتعهد على مواصلة المسيرة بنفس القوة والحماس، هدفنا التحليق بعيدا فى البطولة.

 

واستطرد إبراهيم عادل: مازال أمامنا الكثير.. لدي ثقة كبيرة فى زملائي، نتمنى أن يخرج للنور فى المباريات القادمة.

 

وأضاف إبراهيم عادل: الفوز على مالى كان مستحقا رغم انه منافس قوى وكبير، لكن الحظ كان حليفنا ونجحنا فى تحقيق الهدف لاقتناص نقاط الثقة.

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