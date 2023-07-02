هرمون السعادة.. فيلم تاج ينشر الفرحة داخل قاعات العرض بمصر والوطن العربي

حقق فيلم “تاج” بطولة تامر حسني، نجاحا كبيرا في العرض الأول له، حيث شهدت قاعات العرض فرحة عارمة وصلت إلى إطلاق الزغاريد داخل القاعات بمصر والوطن العربي.

وتسبب فيلم “تاج” في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة، ما جعل الجمهور في حالة من السعادة والفرح.

وحقق الفنان تامر حسني أعلى إيراد دولي بفيلم تاج خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تخطى حاجز الـ ٢١٦ مليون و ٥٨ ألف جنيه داخل مصر وخارجها، 16 مليون داخل مصر و٢٠٠ مليون ٨٥ ألف جنيه خارجها.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار و موسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم ٢٨ يونيو أول أيام العيد.