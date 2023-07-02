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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس سلامة: السوشيال ميديا كان لها تأثير إيجابي في واقعة جزار المونوريل.. فيديو

جزار المونوريل
جزار المونوريل

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مفترق الطرق، خاصة بعد الانجازات التي تمت بالدولة كبيرة، مشيرة إلى أن كل شخص مسئول عن بلده وعن الإنجازات التي تحققت.

 

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه جميعنا رأينا التصرف المشين الذي قام به أحد الجزارين، بعدما قام  بتعليق اللحوم على أحد مشاريع الدولة الكبيرة.

 

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، ان السوشيال ميديا كان لها رد فعل ايجابي خاصة من تعليقات المواطنين الرافضة لهذا السلوك.

 

وأشارت فرح سعيد إلى أن الجميع يرفض السلوك السلبي خاصة أن الدولة تقوم بصرف مليارت الجنيهات على تلك المشاريع لذا واجب على المواطنين الحفاظ على تلك المشاريع.

 

الإجراءات القانونية

واستكملت مقدمة برنامج “صباح البلد” تعليقها قائلة “وزارة الداخلية ضبطت مرتكب الواقعة، وسيتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية ضده” 

لميس سلامة الانجازات مشاريع الدولة السوشيال ميديا الدولة

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