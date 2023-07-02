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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

صدى البلد

يعرف أن  الطماطم لها خصائص مضادة للأكسدة. 

وتضيف الطماطم نكهة للطعام كما تجعل الجلد أكثر صحة ، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية للطماطم أيضًا.

لا يتحدث الكثير من الناس عن الآثار الجانبية ولكن قد يكون هذا هو الوقت المناسب وفقا ل india.com

 

آثار جانبية للطماطم


ارتجاع الحمض: تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من حامض الستريك وحمض الماليك الذي يجعل الأمعاء حمضية. لذلك ، عندما يستهلك المرء الكثير من الطماطم ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة بسبب زيادة إنتاج حمض المعدة.


آلام المفاصل: يمكن أن تسبب قلويدات الطماطم تورم المفاصل. هذا المركب في الطماطم يحل في التهاب.
Lycopenodermia: تحتوي مادة الليكوبين ، وهي مادة مضادة للأكسدة غير ضارة ، ولكن عندما يتم تناول هذا البرقوق الأحمر بكمية كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى Lycopenodermia. قد يؤدي زيادة هذا المركب إلى تغير لون الجلد.


الحساسية: لا يعرف الكثير من الناس عن هذا ولكن الكثير من الطماطم يمكن أن تسبب حساسية الجلد أيضًا! نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. الطماطم تحتوي على مركب قد يؤدي إلى طفح جلدي. 

 

العطس وتهيج الحلق وتورم اللسان والفم هي بعض علامات الحساسية أيضًا. 


مشاكل الكلى: بسبب محتوى البوتاسيوم والأكسالات ، فإن بعض فرص وجود فائض من الطماطم يمكن أن تسبب مشاكل في الكلى. 

 

لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الكلى استشارة الطبيب لمعرفة المزيد عن تناول الطماطم ودورات النظام الغذائي.

الاثار الجانبية الام المفاصل الطماطم تغير لون الجلد آثار جانبية للطماطم

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