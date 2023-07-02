رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

يعرف أن الطماطم لها خصائص مضادة للأكسدة.

وتضيف الطماطم نكهة للطعام كما تجعل الجلد أكثر صحة ، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية للطماطم أيضًا.

لا يتحدث الكثير من الناس عن الآثار الجانبية ولكن قد يكون هذا هو الوقت المناسب وفقا ل india.com

آثار جانبية للطماطم



ارتجاع الحمض: تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من حامض الستريك وحمض الماليك الذي يجعل الأمعاء حمضية. لذلك ، عندما يستهلك المرء الكثير من الطماطم ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة بسبب زيادة إنتاج حمض المعدة.



آلام المفاصل: يمكن أن تسبب قلويدات الطماطم تورم المفاصل. هذا المركب في الطماطم يحل في التهاب.

Lycopenodermia: تحتوي مادة الليكوبين ، وهي مادة مضادة للأكسدة غير ضارة ، ولكن عندما يتم تناول هذا البرقوق الأحمر بكمية كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى Lycopenodermia. قد يؤدي زيادة هذا المركب إلى تغير لون الجلد.



الحساسية: لا يعرف الكثير من الناس عن هذا ولكن الكثير من الطماطم يمكن أن تسبب حساسية الجلد أيضًا! نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. الطماطم تحتوي على مركب قد يؤدي إلى طفح جلدي.

العطس وتهيج الحلق وتورم اللسان والفم هي بعض علامات الحساسية أيضًا.



مشاكل الكلى: بسبب محتوى البوتاسيوم والأكسالات ، فإن بعض فرص وجود فائض من الطماطم يمكن أن تسبب مشاكل في الكلى.

لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الكلى استشارة الطبيب لمعرفة المزيد عن تناول الطماطم ودورات النظام الغذائي.