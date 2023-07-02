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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات إنذار في كييف وضواحيها للمرة الثانية خلال ساعات.. ماذا يحدث بأوكرانيا؟

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا


 

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، حالة التأهب وفعلت صفارات الإنذار في العاصمة وضواحيها للمرة الثانية خلال ساعات.

ودخلت تحذيرات الغارات الجوية حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، أعلنت السلطات حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابورويجيا وخيرسون، حوالي منتصف الليل.

و صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.

ووفقا لـ وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، تواصل القوات الروسية تركيز الجهود الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا حيث تشتعل المعارك الشرسة.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن القتال مستمر في دونيتسك وزابوريجيا بواقع 46 اشتباكا خلال أخر 24 ساعة.

وأطلقت روسيا الليلة الماضية صواريخ أخرى وهجوما جويا على أراضي أوكرانيا. ومازال يتم جمع معلومات حول عواقب هذا الهجوم الإرهابي.

وعلى مدار اليوم الماضي، أطلقت القوات الروسية صاروخا واحدا و 27 ضربات جوية، كما أطلقت نحو 80 إطلاق صاروخي مستهدفة القوات القرى الأوكرانية حوالي 80 مرة "، ويستمر تهديد الصواريخ الروسية والضربات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أطلق سلاح الجو أوكرانيا 10 ضربات على القوات الروسية، واثنتان على أنظمة الصواريخ الجوية الروسية، وواحدة في منصب قيادة العدو. كما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية واحدة من موظفي القيادة الروسية، وأربعة موظفين، وذخيرة ومعدات عسكرية، و27 نظامًا للمدفعية في مناصب إطلاق النار، ونظام صاروخ دفاعي واحد، ونظم حرب إلكترونية، وهدف واحد أكثر أهمية.

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