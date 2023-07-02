الهجرة: فريق عمل الوزارة توصل للمصريين المفقودين بالأراضي المقدسة والمتوفين

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد، تلقي عدد من الاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج، مشيرة إلى أنه تم التعرف على أماكن وجود المفقودين، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الوزيرة سها جندي وجهت على الفور بتشكيل فريق عمل؛ للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية هناك، إلى أن تم التعرف على أماكن وجود المفقودين.

وأضافت الوزارة أنها قامت بالترتيب مع القنصلية بجدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين، الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة أسر المفقودين.

وتقدمت وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المتوفين خلال مناسك الحج، مؤكدة أن وزارة الهجرة لا تألو جهدا لمتابعة أي شكوى والتواصل ومساعدة أبناء مصر في كل دول العالم حيث إنها الداعم الأساسي لهم أينما وجدوا.

وأشارت إلى وقوف وزارة الهجرة دائما بجانبهم حتى في فترات الأعياد والإجازات، وأن الأولوية لديها مساعدة أسر المفقودين والبحث عنهم والمساعدة في تلبية رغبة أسرهم سواء بالدفن بالأراضي المقدسة أو إعادة الجثمان إلى أرض الوطن والتنسيق والترتيب لذ