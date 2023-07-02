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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب بصحراوي مغاغة بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي  أمام مركز مغاغة شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز مغاغة الي موقع الحادث تبين وفاة محمد. ق  25 عاما، وإصابة 12 آخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم شعبان. ز. ع 36 سنة، ومحمد. ح. ع 17 سنة وعائشة. ع. م 51 سنة وأسماء. ع. أ 24 سنة وحازم. ق. م  4 سنوات ومحمد. ق. م 24 سنة وندا. ق. م 4 سنوات ومريم. ع. ع 21 سنة ومحمد. ز. ع 34 سنه ومليكة. م. ز 3 سنوات ومحمد. ع. ع 17 سنة وحسام. ا. م 45  سنة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

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