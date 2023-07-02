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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. اعرف المشروعات الإنتاجية بإقليم شمال الصعيد

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان المشروعات الانتاجية باقليم شمال الصعيد والذي يضم محافظات المنيا وبني سويف والفيوم .

وأوضح الانفوجراف ، أن إقليم شمال الصعيد يعتبر من الأقاليم الإنتاجية الكبرى بالبلاد على صعيد الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، لذلك أطلقت البلاد أكبر مشروع للإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، بطاقة إنتاجية يومية بلغت 320 رأس ماشية، ويضم مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة، ويضم مصانع لمختلف منتجات الألبان، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.


وأشار إلى أنه استقبل الإقليم أول مصنع لشركة "سامسونج" العالمية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف، وذلك بالتزامن مع افتتاح مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف على مساحة 70 فدانًا، في حين كانت قرية "المعصرة" بمركز ومدينة "ملوي" بمحافظة المنيا أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 %.

 

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