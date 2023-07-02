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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طالبتين بهبوط أثناء أداء امتحان الفيزياء ببني سويف

صدى البلد

أصيبت طالبة باشتباه زائدة وأخرى هبوط اليوم الأحد خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، ونقلتا  بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض طالبتين لحالة اعياء خلال أدائهن امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، وتم التوجيه بسرعة نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن والوقوف على مدى إصابتهن.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطالبتان إلى مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبل قسم الإستقبال بمستشفي سمسطا المركزي الطالبتان وهن: كنزى أحمد طه، مصابه باشتباه زايدة، ومروة أحمد عبد العال، مصابه بهبوط وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن.

العلاج اللازم حافظة بني سويف لإسعافات الأولية محافظة بني سويف مستشفى سمسطا المركزي مستشفي المركزي لثانوية العامة

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