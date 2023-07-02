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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات رصد مكثفة وإزالة 14 محاولة بناء على أراضي زراعية

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد على استمرار أعمال الرصد الميداني من خلال اللجان المشكلة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترات العطلات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجان على مستوى المراكز بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى والإدارات الزراعية وإدارات المتابعة الميدانية بالمراكز للمرور الدوري والتصدي لأية محاولات للناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بإزالة حالتين بناء مخالف تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز وبمشاركة أحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي باامطيعة بحضور محمد إسماعيل رئيس قرية المطيعة كما تم إزالة شدة خشبية بقرية سلام بحضور علاء شعبان رئيس قرية منقباد ومسئولي الإزالات والتنظيم بالقرية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.

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وفي مركز القوصية تم تنفيذ حملة لرصد وإزالة أية تعديات أو مخالفات بناء بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وتحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز وتم خلالها إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بزمام المركز بحضور مصطفى فتحى عبدالحكيم نائب رئيس المركز ومسئولي الازالات كما تمت إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية مير بحضور محمد عبد الحميد الشريف رئيس الوحدة المحلية بمير وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها رصد 6 حالات تعدي وإزالتها منها ازالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بقرية كوم اسفحت وفك شدة خشبية بقرية الدوير فضلا عن إزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بقرية أولاد الياس وحالة تعدى بحوض العلماء مدينة صدفا بالإضافة إلى إزالة فورية لبناء بدون ترخيص بالدور الثاني العلوى بقرية بني فيز التابعة للوحدة المحلية بمجريس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز وبمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي أرض زراعيه علي مساحه 16 سهم تقريبًا خلف الساحة الشعبية وغرب السكة بمدينة أبوتيج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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