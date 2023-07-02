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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حجب أشعة الشمس عن الأرض.. خطة أمريكية صادمة لمكافحة التعثر المناخي

أشعة الشمس
أشعة الشمس

تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستحاول منع أشعة الشمس عن بعض أجزاء الأرض في محاولة منها لإنقاذ البشر من تبعات التغيرات المناخية 

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الشمس الحارقة تلتهم وجه فتاة بريطانية

ووفقاً لشبكة “فوكس” الامريكية  فقد أظهر التقرير الذي أصدره مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض بتكليف من الكونغرس أن الفريق كان يبحث في طرق «الهندسة الجيولوجية» لمنع أشعة الشمس من تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويعرّف العلماء «الهندسة الجيولوجية» بأنها «تدخل متعمد واسع النطاق في النظم الطبيعية للأرض لمواجهة تغير المناخ»، ووفقاً للتقرير، فإن أنواع أساليب الهندسة الجيولوجية التي تبحث إدارة بايدن استخدامها هي «حقن الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير وسطوح السحابة البحرية».

ويساعد حقن «الهباء الجوي» في «الستراتوسفير» بصنع عازل بين الشمس والأرض، فيما تعتمد طريقة سطوع السحابة البحرية على تكوين غيوم محيطية تعكس بعض ضوء الشمس إلى الفضاء قبل امتصاص حرارته في الغلاف الجوي بحيث لا يصل إلى الأرض.

 

وخلص التقرير إلى أن «البحث في الآثار العلمية والمجتمعية لتعديل الإشعاع الشمسي سيمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخاطر والفوائد المحتملة لهذا التعديل على المناخ»، مشيراً إلى أنه يمكن أن يمهد الطريق لمشروعات حكومية في هذا المجال.

 

اشعة الشمس الأرض البشر

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