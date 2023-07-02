غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

شهد عيد الاضحى لعام 2023 العديد من المواقف الغريبة والعجيبة، وتصدرت هذه المواقف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم المواقف التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

خناقة الساحل

خناقة الساحل بالمايوهات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لخناقة بين مجموعة من الشباب على أحد المقاهي بالساحل الشمالي ، وتضمنت الخناقة تطاول بالأيدي والألفاظ، وكان هؤلاء الشباب يرتدون المايوهات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولي من نوعها فقد سبق وأن شهد الساحل الشمالي وقائع مشابها تحدث كل عام من المشادات والمشاجرات بين رواده، كما شهد خناقة لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

كان الساحل الشمالى قد شهد من قبل خناقة حمو بيكا وشهدت سبابا وألفاظا بذيئة وتكسير زجاج، بعد اصطدام سيارته بأخرى كانت تعبر أحد الدورانات، ليحدث الشجار بين بيكا ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، بألفاظ بذئية وسباب وضرب.

جزار المونوريل

كانت الواقعة الثانية لجزار مدينة نصر الذي استخدم عمود مرفق المونوريل لتعليق لحوم الأضاحي وتقطيعها، جدلاً واسعًا على المنصات الاجتماعية، ما دفع الأجهزة المختصة للتحرك بسرعة والتحقيق في الواقعة.

وفور تداول المنشور بشكل كبير تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة التي اشتهرت تحت عنوان “جزار المونوريل” وتبين أنها حدثت في حي شرق مدينة نصر وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة وتم التحرك لإزالة المخالفة حيث أصدرت محافظة القاهرة بيانا قالت فيه أن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل حدثت أول أيام عيد الأضحى وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

جزار المونوريل

وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول والغير حضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.



وأفادت الهيئة أنه تم الكشف على العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وتشكر الهيئة القومية للأنفاق السادة المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

سقوط عجل من البلكونة

سقوط عجل من البلكونة

الواقعة الثالثة كانت سقوط عجل من البلكونة، حيث تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه سقوط عجل من أعلى سطح منزل بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، هربا من التضحية به خلال عبد الأضحى المبارك.

وحول سقوط عجل دمنهور نشر مصور مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، لحظة توثيق هروب العجل من أعلى سطح المنزل حتى سقوطه أرضا وهو مكبل، أمام المارة في الشارع أسفل السطح الذي سقط منه العجل.

ونال مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعطاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين قيام مصور المقطع بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التدخل والمساهمة من أجل إنقاذ العجل من الموت المحقق.

وغرد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين بأن صاحب العجل استطاع أن يذبحه قبل نفوق العجل، وتوزيع لحومه والتضحية به على المواطنين بالمنطقة.