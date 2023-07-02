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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

جزار المونوريل
جزار المونوريل

 جزار المونوريل .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورا لجزار يعلق اللحم على عمود قطار المونوريل ما أثار الاستهجان والسخرية، وطالب العديد بمحاسبة الشخص لما ارتكبه من تخريب وإتلاف في مرفق عام.

 

 

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جزار المونوريل

وفور تداول المنشور بشكل كبير، تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة التي اشتهرت تحت عنوان “جزار المونوريل”، وتبين أنها حدثت في حي شرق مدينة نصر وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة وتم التحرك لإزالة المخالفة والقبض على جزار المونوريل.

 

وتبين أن جزار المونوريل يدعي عبد الحميد سيد علي أحمد صاحب جزارة "أبو علي" بالعنوان ٢ شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة إنه تم تحرير 3 محاضر.

ولمتابعة المزيد حول واقعة جزار المونوريل والقبض عليه والحكم الذي يواجهه .. تابع الفيديو جراف التالي:

جزار المونوريل لجزار عمود قطار المونوريل تلاف في مرفق عام تخريب

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