شاومينج لطلاب الثانوية: الفيزياء سهلة عشان إحنا معاكم.. وهتقفلوا الباقي على إيدينا

وجه شاومينج رسالة عاجلة لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد إشادة الطلاب بسهولة امتحان الفيزياء 2023 .

وقال شاومينج لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الفيزياء سهلة عشان إحنا معاكم .. وهتقفلوا المواد كلها على إيدينا.

امتحان الفيزياء 2023

وكان قد عبر عددا من طلاب الثانوية العامة 2023، عن رضاهم عن امتحان الفيزياء 2023 اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023

وأكد معظم طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية أن امتحان الفيزياء 2023 جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولكنه احتوى على بعض النقاط التى تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن فى مجمله سهل.

شاومينج

شاومينج يُحرض الطلاب على تصوير امتحان الفيزياء 2023 والتاريخ 2023 .. والطلاب يستجيبون

يذكر أنه مع بدء اول دقيقة من توزيع امتحان الفيزياء 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام التاسعة من صباح اليوم ، حرص شاومينج على مناشدة جميع الطلاب الغشاشين الموجودين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على تصوير امتحان الفيزياء 2023 سريعا وارساله ، لبدء عملية نشر الإجابات .

وبالفعل تفاعل طلاب الثانوية العامة 2023 “الغشاشين” الموجودين في اللجان ، وأرسلوا صور أسئلة امتحان الفيزياء 2023 بعد دقائق من توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وعلى الفور نجح شاومينج في نشر إجابات امتحان الفيزياء 2023 على جروباته عبر تطبيق تليجرام ، وذلك قبل مرور الساعة الأولى من زمن الامتحان الذي كان مقررا له 3 ساعات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).