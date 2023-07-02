رسميا.. محمد علي بن رمضان ينتقل إلى الدوري المجري

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعاقد اللاعب محمد علي بن رمضان مع فرينكافاروش المجري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"محمد علي بن رمضان يتعاقد مع فرينكافاروش المجري".

وأكدت تقارير صحفية، أن محمد علي بن رمضان متوسط ميدان الترجي ومنتخب تونس، سينتقل للعب لـ فيرنتسفاروشي المجري في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة “نسمة” التونسية، أن بن رمضان وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي المجري مقابل راتب مادي ضخم.

وأوضح التقرير أن بن رمضان سينتقل للفريق لمدة 3 مواسم، بعد نهاية عقده مع فريق الترجي.

وينتهي عقد محمد علي بن رمضان بشكل رسمي مع الترجي، يوم 30 يونيو الجاري.

وارتبط بن رمضان طيلة السنوات الماضية، بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، حيث رغب قطبا الكرة المصرية بضمه، وخاصة البطل المتوج بدوري أبطال أفريقيا.