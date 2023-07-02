عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "الأرجنتين.. اقتصاد يقبع تحت براثن أزمات متفاقمة".

بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 114% على أساس سنوي خلال مايو 2023، وقد سجل أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة عقود.

البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي إلى 97% للحد من التضخم وحماية البيزو، إضافة إلى أن الحكومة الأرجنتينية حددت هدفًا للتضخم لعام 2023 عند 60%.

البنك المركزي الأرجنتيني توقع أن يبلغ التضخم 126.4% في 2023، كما أن الجفاف الشديد أثر على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية مما فاقم الأزمة الاقتصادية.



عام 2023



وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الأرجنتين نموًا بنسبة 0.2% في عام 2023.