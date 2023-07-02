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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع بين الزمالك وبيراميدز والترجي على ضم هداف الكونفدرالية.. تفاصيل

صدى البلد

أفادت تقارير صحفية، عن تنافس الزمالك مع بيراميدز والترجي التونسي على ضم فيستون كالالا ماييلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، وهداف الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “مواناسبوتي” التنزانية: “هداف الكونفدرالية تلقى عروضاً من أندية الزمالك والترجي التونسى وبيراميدز لضمه الصيف الجاري”.

هداف الكونفدرالية على رادار الزمالك 

وأضافت: “الزمالك حريص على ضم اللاعب لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل”.

واختتمت: “نادي يانج أفريكانز تقدم بعرض 15 ألف دولار لتجديد تعاقد اللاعب الذى ينتهى عقده الموسم المقبل مع الفريق ومنعه من الرحيل”.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 28 عاما، سجل 31 هدفًا فى كل المسابقات مع يانج أفريكانز في الموسم الماضي.

الزمالك بيراميدز الترجي التونسي فيستون كالالا ماييلي يانج أفريكانز التنزاني

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