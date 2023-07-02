صراع بين الزمالك وبيراميدز والترجي على ضم هداف الكونفدرالية.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية، عن تنافس الزمالك مع بيراميدز والترجي التونسي على ضم فيستون كالالا ماييلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، وهداف الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “مواناسبوتي” التنزانية: “هداف الكونفدرالية تلقى عروضاً من أندية الزمالك والترجي التونسى وبيراميدز لضمه الصيف الجاري”.

هداف الكونفدرالية على رادار الزمالك

وأضافت: “الزمالك حريص على ضم اللاعب لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل”.

واختتمت: “نادي يانج أفريكانز تقدم بعرض 15 ألف دولار لتجديد تعاقد اللاعب الذى ينتهى عقده الموسم المقبل مع الفريق ومنعه من الرحيل”.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 28 عاما، سجل 31 هدفًا فى كل المسابقات مع يانج أفريكانز في الموسم الماضي.