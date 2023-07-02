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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل تعرض البلوجر آية مكرم للسرقة والخطف

صدى البلد

أعلن البلوجر آية مكرم، تعرضها للسرقة من قطاع طرق علي طريق الضيعه عبر حسابها الشخصي انستجرام .

ونشرت آيه مقطع فيديو تسرد فيها تفاصيل الحادث قائلا:" كنت رايحة اخد بنتي من عند حماتي، وكاوتش العربية أتخرم، ونزل زوجي لتغيير الكوتش .

 

وتابعت: "فجأة ظهر شخصين ملسمين، لم يظهر منهم اي شي غير العين، يحملون سكاكين وأسلحة حادة ".

واضافت :" بعدها قومت بتصويرهم ، ليقوموا بالتشاجر معاها هي وزوجها ، ورغم مرور اكثر من عربية ، ولكن لم يقف أحد للاطمئنان علينا او مساعدتنا .

واختتم قائلة:" وقمت بالاتصال بشقيق زوجي لنجدتنا ، لولي ستر ربنا معانا كنا اتقتلنا انا وزوجي ".

ايه مكرم تفاصيل الحادث

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