تفاصيل تعرض البلوجر آية مكرم للسرقة والخطف

أعلن البلوجر آية مكرم، تعرضها للسرقة من قطاع طرق علي طريق الضيعه عبر حسابها الشخصي انستجرام .

ونشرت آيه مقطع فيديو تسرد فيها تفاصيل الحادث قائلا:" كنت رايحة اخد بنتي من عند حماتي، وكاوتش العربية أتخرم، ونزل زوجي لتغيير الكوتش .

وتابعت: "فجأة ظهر شخصين ملسمين، لم يظهر منهم اي شي غير العين، يحملون سكاكين وأسلحة حادة ".

واضافت :" بعدها قومت بتصويرهم ، ليقوموا بالتشاجر معاها هي وزوجها ، ورغم مرور اكثر من عربية ، ولكن لم يقف أحد للاطمئنان علينا او مساعدتنا .

واختتم قائلة:" وقمت بالاتصال بشقيق زوجي لنجدتنا ، لولي ستر ربنا معانا كنا اتقتلنا انا وزوجي ".