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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا

احداث فرنسا
احداث فرنسا

نصحت وزارة الخارجية الإيرانية ، الأحد ، المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا ، حيث استمرت الاضطرابات طوال الأسبوع ، وحثت باريس على وقف العنف.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية ناصر الكناني قوله 'من المتوقع أن تتوقف الحكومة الفرنسية عن المعاملة القسرية لشعبها من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي'. 

كما حث تحذير السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية، الإيرانيين الموجودين بالفعل في فرنسا على تجنب التواجد غير الضروري في المدن الفرنسية ومشاهد الاشتباكات طوال فترة 'الوضع غير الآمن وغير المتوقع'.

واجتاحت الاضطرابات فرنسا منذ يوم الثلاثاء، عندما قتل رجل شرطة شابا من أصول شمال أفريقية برصاصة بسبب عدم امتثاله المزعوم خلال توقف مرور في نانتير ، إحدى ضواحي باريس. تم اعتقال الضابط الذي فتح الزناد على الشا نائل البالغ من العمر 17 عامًا بتهمة القتل العمد ، لكن هذا لم يوقف المتظاهرين.

وتصاعدت الاحتجاجات العنيفة إلى أعمال شغب ونهب ، ما دفع السلطات في بعض أجزاء فرنسا إلى فرض حظر تجول جزئي وقيود على وسائل النقل العام. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أبلغت عن اعتقالات وحالات إصابة بين رجال الشرطة يوميًا.

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