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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متفوقا على أنغام.. أمير عيد يتصدر نسب المشاهدة بـ sold out

امير عيد
امير عيد

تمكنت حلقة الفنان أمير عيد من مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.  

واحتلت حلقة أمير عيد المركز الاول ضمن البرامج الاعلي مشاهدة عبر منصة watch it  ، ليتفوق على عدد من البرامج الاخري مثل برنامج “ مع انغام " .

حل الفنان كريم عبد العزيز، ضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامج Sold Out Interviews، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

وتعد هذه الحلقة هي الخامسة من البرنامج وهو من أعمال WATCH IT الأصلية، وروجت المنصة لحلقة الفنان كريم عبد العزيز، وكتبوا: "مفاجأتنا الكبيرة لعروض شهر يوليو تعالوا احتفلوا معانا بواحد من أكتر نجوم مصر والوطن العربي جماهيرية، وكعادتنا دايمًا أنتم جزء أساسي من العرض".

وكان آخر أعمال أمير عيد هو الجزء الثاني من مسلسل ريفو ، والذى يتم عرضه حالياً عى منصة WATCH IT .

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تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين  بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

مسلسل ريفو من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.

sold out الاعلامي محمود سعد WATCH IT الفنان كريم عبد العزيز الفنان أمير عيد

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