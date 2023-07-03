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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذكاء اصطناعي حلوان: نسب نجاح البرامج المتميزة بلغت 96%

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.

 

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أن نسبة نجاح البرامج المميزة بالكلية هذا العام بلغت النسبة 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.


وكشفت ادارة كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد  نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وكشفت الكلية انه لمزيد من المعلومات عن برامج كلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/fci.helwan.edu

وأوضحت إدارة الكلية أنه يمكن الإطلاع على نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان عن طريق بطاقة الرقم القومي.

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